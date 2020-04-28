Роскосмос назвал сроки посадки первой российской станции на Луну

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посадка первой в современной истории России автоматической станции на Луну планируется в середине октября 2021 года, сообщил Посадка первой в современной истории России автоматической станции на Луну планируется в середине октября 2021 года, сообщил Роскосмос

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов заявил на заседании совета РАН по космосу, что запуск посадочной станции "Луна-25" планируется на 1 октября 2021 года.

"В зависимости от даты запуска будет выбран один из двух вариантов полета: продолжительностью 4,5 суток либо 5,5 суток. Предполагается, что подготовительные операции на окололунной орбите займут около 5 дней", - говорится в материалах на сайте Роскосмоса.

"Таким образом, общее время с момента старта до посадки на Луне займет около 10 суток", - отмечается в материалах.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году. Россия в своей истории пока не отправляла космических аппаратов к Луне.

Для посадки "Луны-25" выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини.

Для успеха миссии аппарат "Луна-25" должен совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района. После посадки он проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.