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2020-04-28T19:28
https://ria.ru/20200428/1570702396.html
Роскосмос назвал сроки посадки первой российской станции на Луну
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РИА Новости

Роскосмос назвал сроки посадки первой российской станции на Луну

18:15 28.04.2020 (обновлено: 19:28 28.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посадка первой в современной истории России автоматической станции на Луну планируется в середине октября 2021 года, сообщил Роскосмос.
Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов заявил на заседании совета РАН по космосу, что запуск посадочной станции "Луна-25" планируется на 1 октября 2021 года.
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"В зависимости от даты запуска будет выбран один из двух вариантов полета: продолжительностью 4,5 суток либо 5,5 суток. Предполагается, что подготовительные операции на окололунной орбите займут около 5 дней", - говорится в материалах на сайте Роскосмоса.
"Таким образом, общее время с момента старта до посадки на Луне займет около 10 суток", - отмечается в материалах.
Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году. Россия в своей истории пока не отправляла космических аппаратов к Луне.
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Для посадки "Луны-25" выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини.
Для успеха миссии аппарат "Луна-25" должен совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района. После посадки он проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.
Ранее в полярной области космические аппараты не садились. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.
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