Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую по делу Шеремета

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Киевский апелляционный суд Украины оставил под арестом до 30 мая Юлию Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила во вторник пресс-служба суда.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая, однако защита пыталась оспорить это решение и подала апелляцию.
"Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета оставлена под стражей. Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сохранить до 30 мая 2020 года включительно… Апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения", - сообщается на сайте суда.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".