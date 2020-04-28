Фермеры в Ивановской области получили гранты на развитие

"Восемь фермеров по итогам конкурсного отбора получили гранты в размере от 1,75 до 4,5 миллиона рублей. Средства направят на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, овец мясного направления", – сказал собеседник агентства.

По его словам, этот вид государственной поддержки позволит увеличить объем сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также создать не менее 24 дополнительных рабочих мест.

Гранты на развитие семейных ферм - не единственный вид поддержки для этой категории сельхозтоваропроизводителей. В марте четыре начинающих фермера получили по два с небольшим миллиона рублей на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Стартовал конкурс на получение грантов по программе "Агростартап", в мае пройдет отбор сельскохозяйственных кооперативов для предоставления грантов на развитие материально-технической базы. На эти цели планируется распределить 24,9 млн рублей и 6,5 миллиона рублей, соответственно.