Фермеры в Ивановской области получили гранты на развитие

ИВАНОВО, 28 апр – РИА Новости. Фермерам Ивановской области предоставлена грантовая поддержка на развитие семейных ферм в размере 21,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Восемь фермеров по итогам конкурсного отбора получили гранты в размере от 1,75 до 4,5 миллиона рублей. Средства направят на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, овец мясного направления", – сказал собеседник агентства.
По его словам, этот вид государственной поддержки позволит увеличить объем сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также создать не менее 24 дополнительных рабочих мест.
Гранты на развитие семейных ферм - не единственный вид поддержки для этой категории сельхозтоваропроизводителей. В марте четыре начинающих фермера получили по два с небольшим миллиона рублей на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Стартовал конкурс на получение грантов по программе "Агростартап", в мае пройдет отбор сельскохозяйственных кооперативов для предоставления грантов на развитие материально-технической базы. На эти цели планируется распределить 24,9 млн рублей и 6,5 миллиона рублей, соответственно.
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Всего на грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов в текущем году в Ивановской области направят 68,5 миллиона рублей.