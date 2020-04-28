Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:00
https://ria.ru/20200428/1570700143.html
В Петербурге заразившимся COVID-19 медикам выделят 30 миллионов рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570614785_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_1bc89f3af75674cb1676a9cd87eed6c3.jpg
РИА Новости

В Петербурге заразившимся COVID-19 медикам выделят 30 миллионов рублей

18:00 28.04.2020
491
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Тридцать миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусной инфекцией единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медицинскому работнику инвалидности вследствие заражения коронавирусной инфекцией - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
28 апреля, 15:38Распространение нового коронавируса
Минздрав сообщил об угрозе поражения мозга коронавирусом
Как сообщает пресс-служба, Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, определяющее порядок и условия предоставления единовременных выплат медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также членам семей этих медработников.
Медицинские работники и члены их семей могут обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты в администрацию района Петербурга по месту жительства либо в комитет по социальной политике в случае проживания за пределами города.
"Губернатор также подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга средств в размере 30 миллионов рублей на предоставление указанных единовременных выплат", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
314111
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
16:08В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
16:00Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
15:59В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
15:59Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
15:58В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию
15:57Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий
15:56Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям
15:55В Алтайском крае введут масочный режим
15:54Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
15:53Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
Лента новостейМолния