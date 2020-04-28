В Петербурге заразившимся COVID-19 медикам выделят 30 миллионов рублей

Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Тридцать миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства . Тридцать миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусной инфекцией единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медицинскому работнику инвалидности вследствие заражения коронавирусной инфекцией - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба, Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, определяющее порядок и условия предоставления единовременных выплат медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также членам семей этих медработников.

Медицинские работники и члены их семей могут обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты в администрацию района Петербурга по месту жительства либо в комитет по социальной политике в случае проживания за пределами города.

"Губернатор также подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга средств в размере 30 миллионов рублей на предоставление указанных единовременных выплат", - говорится в сообщении.