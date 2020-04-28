Мопс Уинстон стал первой собакой с коронавирусом в США

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая собака, зараженная коронавирусной инфекцией, выявлена в США в штате Северная Каролина, сообщает региональный телеканал WRAL-TV.
Мопс по кличке Уинстон проживал вместе с хозяевами в городе Чапел-Хилл. Он был отправлен на обследование в Университет Дьюка, после того как COVID-19 заболели его владельцы.
Крис Вудс, ведущий исследователь в университете, подтвердил заражение. По его словам, это первый известный случай позитивного анализа на коронавирус у собаки в США.
Хозяйка животного отметила, что Уинстон начал кашлять и чихать, а однажды утром не съел свой завтрак. "А если вы знаете мопсов и их аппетит, это выглядело очень необычно", - добавила она.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал владельцам домашних животных обеспечить социальную дистанцию между питомцами во время прогулок.
Ранее коронавирус обнаружили в зоопарке нью-йоркского района Бронкс у львов и тигров, животные заразились от сотрудника зоопарка. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что коронавирусом в штате Нью-Йорк также заразились две кошки. Первая заболела через неделю после того, как у ее хозяина появились признаки ОРВИ, хотя коронавирус так и не подтвердился, она могла заразиться во дворе. Вторая, вероятно, заразилась от своего хозяина.