В Петербурге создадут базу переболевших COVID-19 доноров крови

"В Петербурге появится база доноров, победивших коронавирус. Эти люди могут стать донорами для других пациентов с COVID-19 (но не раньше, чем через 14 дней после выписки из больницы). Из донорской крови врачи смогут выделить плазму с антителами, чтобы потом использовать ее для переливания больным коронавирусом", - говорится в сообщении.