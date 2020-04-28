В Петербурге создадут базу переболевших COVID-19 доноров крови

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Базу доноров, переболевших коронавирусом, создадут в Петербурге, чтобы использовать плазму крови с антителами для переливания пациентам с COVID-19, сообщает городской оперштаб.
"В Петербурге появится база доноров, победивших коронавирус. Эти люди могут стать донорами для других пациентов с COVID-19 (но не раньше, чем через 14 дней после выписки из больницы). Из донорской крови врачи смогут выделить плазму с антителами, чтобы потом использовать ее для переливания больным коронавирусом", - говорится в сообщении.
Городская станция переливания крови во вторник сообщила, что расскажет о заборе плазмы от доноров, переболевших коронавирусом, "после издания необходимых распорядительных документов". Ранее главный врач станции Татьяна Засухина сообщала о технологической готовности учреждения к приему доноров плазмы.
Представитель городского комитета по здравоохранению сообщила во вторник, что медучреждения Петербурга "через неделю - две" начнут использовать плазму крови пациентов, переболевших COVID-19, для переливания зараженным коронавирусом. Как следует из рекомендаций Минздрава России, сейчас ведется разработка соответствующих протоколов лечения.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 3436 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 198 случаев. Выздоровели 544 человека, 27 скончались.
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