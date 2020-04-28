Инфекционист перечислил симптомы, при которых нужно вызывать врача

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Инфекционист, завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с "Российской газетой" рассказал, при каких симптомах нужно обязательно вызвать врача.
Инфекционист отметил, что поводом обратиться к специалистам является сильный кашель, высокая температура (38-38,5 градуса) и ломота в суставах. Покровский отметил, что нужно объективно оценивать свое состояние. Насторожить могут и одышка, а также изменение обоняния и вкуса.
"У нас много людей мнительных, которые прислушиваются к себе и находят у себя "нужный" симптом, "указывающий" на заболевание, даже если объективно они здоровы", — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что температура в районе 37,1-37,5 может иметь "эмоциональную природу".
В России на сегодняшний день COVID-19 диагностировали у 93 558 человек. От заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456.
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