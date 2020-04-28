Во Франции кинотеатры, музеи и пляжи останутся закрыты после 11 мая

"Пляжи останутся закрытыми по меньшей мере до 1 июня. Большие музеи, кинотеатры, театры не смогут открыться (11 мая)", - сказал глава правительства, представляя план по выходу из карантина.

Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов

Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов

Он также отметил, что все большие спортивные мероприятия, которые собирают более 5 тысяч человек, не смогут состояться ранее сентября.

Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта и, как ожидается, будут ослаблены с 11 мая. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. По последним данным в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.