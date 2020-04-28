В ЛНР ввели режим строгой самоизоляции до 13 мая

ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории самопровозглашенной Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории самопровозглашенной Луганской народной республики до 13 мая, чтобы прервать цепь распространения коронавируса, говорится в официальном заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника

Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Минздрав заявил в пятницу, что в ЛНР в общей сложности зарегистрировано 70 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.

"В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской народной республики. Этот период нужен для того, чтобы прервать цепь распространения коронавирусной инфекции", - заявил Пасечник.

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Согласно заявлению, с 1 по 12 мая в республике вводится запрет на передвижение всех видов пассажирских перевозок за исключением специализированного транспорта. При этом не запрещается перемещение граждан на собственном транспорте. По словам главы республики, предприятия непрерывного цикла будут работать в штатном режиме.

В своем заявлении глава ЛНР заверил, что уже 13 мая в республике будет восстановлен прежний режим жизнедеятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.