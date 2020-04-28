Защита Януковича обвинила Порошенко в давлении на прокуроров

КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший генпрокурор Юрий Луценко продолжают "незаконно управлять группой прокуроров в офисе генпрокурора, чтобы снять ответственность за расстрелы на майдане с себя и своих западных кураторов", заявил адвокат бывшего главы государства Виктора Януковича Виталий Сердюк

"В офисе генерального прокурора продолжает функционировать группа прокуроров, которая до сих пор неформально коммуницирует с представителями предыдущей власти и выполняет их противоправные приказы. Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие – это прокуроры, которые все эти годы "расследовали" дела Майдана под личным контролем бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана Государственным бюро расследований, куда были автоматически переведены из ГПУ благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны общественных организаций, существующих на средства зарубежных фондов", - говорится в заявлении Сердюка, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По его утверждению, эти прокуроры выполняют задание "привлечь к ответственности заведомо невиновных, тем самым скрыть преступления реальных виновников".

"Есть информация, что Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в офисе генпрокурора, чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей. По существующей информации, группа прокуроров офиса генерального прокурора, состоя в преступном сговоре и получая финансовое вознаграждение от заинтересованных лиц, продолжает прятать правду о событиях февраля 2014 года. Эта группа покрывает действительно виновных в трагедии - умышленно саботирует расследование преступлений против правоохранителей и фактически фальсифицирует материалы дел по расстрелам протестующих на Майдане", - утверждается в тексте заявления.

Адвокат добавил, что "Иван Бубенчик, Владимир и Зиновий Парасюки, которые даже не боятся открыто признавать то, что расстреливали правоохранителей, Сергей Пашинский и другие - это те лица, которые до сих пор не несут ответственности. Более того, их причастность к организации и осуществлению расстрелов надлежащим образом не расследуется".

Во вторник защита Януковича заявила отвод судье, рассматривающему ходатайство прокуратуры о заочном избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе государства по делу о событиях "евромайдана" в феврале 2014 года.

Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины , сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на площади Независимости (майдане Незалежности) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Украины Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на "майдане" в 2014 году.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.