Российский летчик оценил видео Пентагона с НЛО

"В моей практике было несколько случаев, когда приходилось наблюдать непознанное явление. Около 25 лет назад мой экипаж наблюдал неопознанный летающий объект в районе Львова, недалеко от польской границы, до сих пор не могу сказать, что это было. События разворачивались во время ночного полета в сложных метеоусловиях, в облаках с сопутствующим видением городских огней. После нашего доклада пришлось давать подписку о неразглашении, на всякий случай, чтобы не было паники, вдруг мы не разобрались. Сейчас, спустя четверть века, рассказываю об этом впервые", — сказал Попов.