Российский летчик оценил видео Пентагона с НЛО

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеозаписи неопознанных летающих объектов обычно отличаются сильными искажениями, а пилоты в реальности видят все иначе, рассказал РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Так он прокомментировал три опубликованных Пентагоном видеоролика, на которых якобы запечатлены НЛО. Видео сняли экипажи боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.
28 апреля, 13:26Космонавт прокомментировал публикацию Пентагоном видео с НЛО
"В моей практике было несколько случаев, когда приходилось наблюдать непознанное явление. Около 25 лет назад мой экипаж наблюдал неопознанный летающий объект в районе Львова, недалеко от польской границы, до сих пор не могу сказать, что это было. События разворачивались во время ночного полета в сложных метеоусловиях, в облаках с сопутствующим видением городских огней. После нашего доклада пришлось давать подписку о неразглашении, на всякий случай, чтобы не было паники, вдруг мы не разобрались. Сейчас, спустя четверть века, рассказываю об этом впервые", — сказал Попов.
Генерал уточнил, что НЛО на видео могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом. При этом он не исключил, что это могут быть и испытания новой техники, а летчики попали в их зону случайно.
"Запись сильно искажает происходящее, возможно американские летчики, которые наблюдали "неопознанные явления", все видели по-другому. Всегда приборное оборудование скрадывает ту часть информации, которую может принять наш зрительный нерв. Потеря информационной составляющей обычно бывает очень большой. Еще одна особенность мозга, как правило, когда что-то непонятно, включается воображение, которое домысливает картину", — считает генерал.