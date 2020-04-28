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2020-04-28T17:51
https://ria.ru/20200428/1570693024.html
Российский летчик оценил видео Пентагона с НЛО
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РИА Новости

Российский летчик оценил видео Пентагона с НЛО

16:31 28.04.2020 (обновлено: 17:51 28.04.2020)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеозаписи неопознанных летающих объектов обычно отличаются сильными искажениями, а пилоты в реальности видят все иначе, рассказал РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Так он прокомментировал три опубликованных Пентагоном видеоролика, на которых якобы запечатлены НЛО. Видео сняли экипажи боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.
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"В моей практике было несколько случаев, когда приходилось наблюдать непознанное явление. Около 25 лет назад мой экипаж наблюдал неопознанный летающий объект в районе Львова, недалеко от польской границы, до сих пор не могу сказать, что это было. События разворачивались во время ночного полета в сложных метеоусловиях, в облаках с сопутствующим видением городских огней. После нашего доклада пришлось давать подписку о неразглашении, на всякий случай, чтобы не было паники, вдруг мы не разобрались. Сейчас, спустя четверть века, рассказываю об этом впервые", — сказал Попов.
Генерал уточнил, что НЛО на видео могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом. При этом он не исключил, что это могут быть и испытания новой техники, а летчики попали в их зону случайно.
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"Запись сильно искажает происходящее, возможно американские летчики, которые наблюдали "неопознанные явления", все видели по-другому. Всегда приборное оборудование скрадывает ту часть информации, которую может принять наш зрительный нерв. Потеря информационной составляющей обычно бывает очень большой. Еще одна особенность мозга, как правило, когда что-то непонятно, включается воображение, которое домысливает картину", — считает генерал.
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Военно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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