Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у 40 заключенных в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.
По данным на 28 апреля, в учреждениях и органах УИС проведено около 19 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.
"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме", - рассказали в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.