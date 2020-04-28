Коронавирус обнаружили у 40 заключенных в России

По данным на 28 апреля, в учреждениях и органах УИС проведено около 19 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.

"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме", - рассказали в ведомстве.