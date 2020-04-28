СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook. Эту же информацию подтвердили источники из окружения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области.
Бутусов отметил, что причиной стало недостаточное количество депутатов, которые заявили о готовности поддержать это назначение.
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"Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявили чуть более 100 депутатов", — написал Бутусов.
По его словам, причиной послужило решение президента Украины Владимира Зеленского не выступать публично в поддержку Саакашвили.
Также он добавил, что сейчас украинские власти намерены выдвинуть экс-президента Грузии на выборы мэра Одессы.
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Грузия пообещала отозвать посла в Киеве, если это назначение состоится.