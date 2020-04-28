На базе "Газпрома" для "Силы Сибири" устроили бунт

ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Прокуратура в Якутии проводит проверку соблюдения прав вахтовых рабочих на Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск", где объявлен карантин из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках "Газпрома" проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным".
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Ленского района проводит проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО "Газпром добыча Ноябрьск" в условиях распространения коронавирусной инфекции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - информирует пресс-служба.
В прокуратуре отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.
По данным на сайте "Газпрома", Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области).
Ранее сообщалось, что в обсерватор Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения помещены 59 контактных лиц, в изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть работников месторождения госпитализированы в больницу города Ленска, у троих из них подтвержден коронавирус. Двадцать три заболевших коронавирусом находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО. Указом главы Якутии 17 апреля в вахтовых поселках месторождения был введен карантин.
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