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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T16:24
https://ria.ru/20200428/1570690389.html
На базе "Газпрома" для "Силы Сибири" устроили бунт
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

На базе "Газпрома" для "Силы Сибири" устроили бунт

16:02 28.04.2020 (обновлено: 16:24 28.04.2020)
26633
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Прокуратура в Якутии проводит проверку соблюдения прав вахтовых рабочих на Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск", где объявлен карантин из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках "Газпрома" проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным".
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"По поручению прокуратуры республики прокуратура Ленского района проводит проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО "Газпром добыча Ноябрьск" в условиях распространения коронавирусной инфекции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - информирует пресс-служба.
В прокуратуре отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.
По данным на сайте "Газпрома", Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области).
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Ранее сообщалось, что в обсерватор Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения помещены 59 контактных лиц, в изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть работников месторождения госпитализированы в больницу города Ленска, у троих из них подтвержден коронавирус. Двадцать три заболевших коронавирусом находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО. Указом главы Якутии 17 апреля в вахтовых поселках месторождения был введен карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Да,дожили! Когда гражданин отстаивает свои законные права,условия быта и.т.д теперь это называется,не иначе как бунт! А где все эти,ушлые правозащитные организации с пафосными названиями типа,за свободу и права граждан.Что? грант не перечислили,ну понятно.
28 апреля, 17:30
Алина Эн
3700000
Руководство Газпрома полностью ушло в отслеживание увлекательного морского путешествия трубоукладчика. Ай-аяй! Эффективные менеджеры!
28 апреля, 16:10
psva
1260001
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