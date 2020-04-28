В Петербурге развернули около 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Больницы Больницы Санкт-Петербурга развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в Петербурге больных с COVID-19 принимали 9 медучреждений: Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, Городская многопрофильная больница №2, Больница святого Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Покровская больница, Городская больница №20, Городская больница №40, а также Детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова.

В настоящее время прием пациентов с коронавирусной инфекцией также начали: Мариинская больница, Городская больница №15, Больница №38 имени Н.А. Семашко, Родильный дом №16, Детская городская больница святой Ольги.

В Мариинской больнице развернуто 550 коек, в Городской больнице №15 – 165 коек, в Городской больнице №38 – 231 койка, в Роддоме №16 – 75 коек, в больнице святой Ольги – 251 койка.

"Из развернутых коек 613 оборудованы аппаратами ИВЛ, а 3709 коек оборудованы кислородом. Процесс развертывания коек будет продолжен за счет городских и федеральных учреждений. В случае негативного сценария в Санкт-Петербурге будет развернуто не менее 10 тысяч коек", - говорится в сообщении.

Также больных с легкой формой коронавируса начал принимать пансионат "Заря", в ближайшие дни заработает госпиталь в "Ленэкспо". Для госпитализации "легких" больных также заработает поликлиническое отделение Городской больницы № 20.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 3436 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек. Выздоровели 544 человека.