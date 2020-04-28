Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:50
https://ria.ru/20200428/1570689594.html
Из Израиля вылетел первый вывозной рейс с россиянами
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Из Израиля вылетел первый вывозной рейс с россиянами

15:50 28.04.2020
2841
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Первый вывозной рейс из Израиля вылетел во вторник из тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона, в списке пассажиров 332 человека, примерно треть из них - россияне, прибывшие в Израиль на лечение. Корреспондент РИА Новости была в числе провожающих вместе с родственниками вылетающих и сотрудниками российского посольства.

Пустое табло

На табло вылетов в опустевшем аэропорту был только один рейс, запланированный на вторник. Самолет компании "Аэрофлот" приземлится вечером в Санкт-Петербурге, а потом возьмет курс на Москву. Перед посадкой пассажиры в масках выстроились в длинную очередь на проверку безопасности и к паре работающих стоек регистрации. Некоторых провожали родственники. Большая часть застрявших в Израиле - те, кто прилетал в Израиль к родным и не успел вернуться до закрытия границ, и медицинские туристы.
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
6 апреля, 08:00
Россия своих не бросает — но именно своих
"Особо хочу отметить, что около 100 человек включены в списки по гуманитарным соображениям. Это те, кто завершил лечение и не имеет другой возможности, кроме как этим рейсом, вернуться. Ну и другие люди, попавшие в непростые условия. У некоторых средства на исходе, один человек с переломом ноги - ему срочно нужна операция в Москве. То есть это рейс частично гуманитарного характера", - рассказал РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Ждать этой возможности вернуться на родину некоторым пришлось почти месяц - последний рейс в Москву состоялся 29 марта. Те, кто приезжал в составе туристических групп, уехали еще в конце марта. Остальным посольство помогало с организацией жизни в стране, где были введены строгие карантинные меры. Некоторым пришлось поспособствовать со съемом жилья.
"Часть наших граждан получила материальную помощь. Но, к сожалению, не все соответствовали оговорённым условиям для получения такой помощи. В частности, у некоторых не было обратного билета, поскольку не были известны сроки оконченная медицинских процедур. И около 50 человек мы разместили благодаря спонсорской поддержке", - рассказал РИА Новости посол РФ в Израиле.

Главное - здоровье

Лечение в Израиле стало причиной поездки в Израиль и для Марины из Москвы, которая стоит в очереди на проверку безопасности. Несмотря на все трудности и неопределенность, которую ей пришлось пережить, она вылетает на родину в прекрасном настроении.
"Я здесь проходила лечение, которое мне очень помогло, я очень счастлива, и сейчас я еду домой. У меня лечение было долгое и обратного билета не было. И через интернет в "Аэрофлоте" был приобретён билет. Никаких сложностей не возникло. Я приехала в феврале и тогда еще ничто не предвещало. Когда стало ясно, что проблема с выездом, пришлось ждать. Но для меня главным было пройти лечение. Надо отдать должное медперсоналу, меня вылечили несмотря на то, что здесь происходит", - поделилась женщина своими впечатлениями с корреспондентом РИА Новости перед вылетом.
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
28 апреля, 13:42Туризм
Израиль не планирует вводить визы для россиян

Помочь каждому

Еще одна москвичка, София, оказалась в Израиле с годовалым малышом. В гости к маме, которая живет в Израиле, она приехала в середине марта. "Когда я сюда попала, я поняла, что шутки кончились. Что все серьезно. Здесь я благодарна "Аэрофлоту" и консульству - они мне 150 раз позвонили на все телефоны. Я довольна их работой. Как только у них появилась информация, что будет рейс, мне тут же все прислали... Самым неприятным моментом была неизвестность", - рассказала пассажирка спецрейса.
Организовать такой рейс было непросто, сказали представители российского консульства. Вопросы с некоторыми пассажирами пришлось решать прямо в аэропорту перед вылетом. В посольстве РФ подчеркнули, что помогут всем россиянам, которые хотят вернуться в Россию.
"На особом контроле у нас еще несколько семей с маленькими детьми, которые еще проходят здесь лечение и пока не смогли по медицинским показаниям воспользоваться этим рейсом, но мы держим их на контроле", - заявил РИА Новости представитель российского посольства, сопровождавший россиян в зоне вылета аэропорта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
300025
Распространение нового коронавирусаРоссияНовости - ТуризмИзраиль
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55В Алтайском крае введут масочный режим
15:54Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
15:53Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
15:38Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии
15:34Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
15:34Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
15:33В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
Лента новостейМолния