На востоке Таджикистана произошел подземный толчок магнитудой 4-5

ДУШАНБЕ, 28 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Подземный толчок магнитудой 4-5 произошел на востоке Таджикистана во вторник в 16.15 (14.15 мск), сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"Эпицентр подземных толчков находился в 249 километрах от Душанбе на территории восточного Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 4-5, а в городе Душанбе - 3", – сказала она.
По ее словам, землетрясение не повлекло за собой человеческие жертвы и разрушения на территории республики.