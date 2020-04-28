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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T16:08
https://ria.ru/20200428/1570689178.html
Главы МИД БРИКС отметили негативное влияние санкций на борьбу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570690668_0:168:3043:1880_1036x0_80_0_0_9178a1b015c7a5bcc7338f73bdbc88b5.jpg
РИА Новости

Главы МИД БРИКС отметили негативное влияние санкций на борьбу с COVID-19

15:47 28.04.2020 (обновлено: 16:08 28.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС согласны, что односторонние санкции мешают коллективной борьбе с коронавирусом, и призывают к их отмене, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Этим усилиям – и об этом подробно говорилось на нашем сегодняшнем заседании – мешают нелегитимные односторонние принудительные меры, так называемые "санкции", которые вводятся в обход Устава ООН, Совета Безопасности в разрез с международным правом", - сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
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В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, 2020 год - период российского председательства в группе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БРИКССергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗКитайЮАРБразилияВ мире
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