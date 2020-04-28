Главы МИД БРИКС отметили негативное влияние санкций на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС согласны, что односторонние санкции мешают коллективной борьбе с коронавирусом, и призывают к их отмене, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Этим усилиям – и об этом подробно говорилось на нашем сегодняшнем заседании – мешают нелегитимные односторонние принудительные меры, так называемые "санкции", которые вводятся в обход Устава ООН, Совета Безопасности в разрез с международным правом", - сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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