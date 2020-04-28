Главы МИД БРИКС отметили негативное влияние санкций на борьбу с COVID-19

"Этим усилиям – и об этом подробно говорилось на нашем сегодняшнем заседании – мешают нелегитимные односторонние принудительные меры, так называемые "санкции", которые вводятся в обход Устава ООН, Совета Безопасности в разрез с международным правом", - сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.