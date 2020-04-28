В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 93

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Семнадцать пациентов, включая беременную, выписаны во вторник после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе увеличилось до 93 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 322 случая коронавируса. Семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались. К 27 апреля вылечились от этой инфекции 76 человек.
"Сегодня выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина. Общее количество выздоровевших - 93 человека", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.