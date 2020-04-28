В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который не появлялся на публике с 12 апреля, работает, сообщил РИА Новости руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ) со ссылкой на представителя посольства Северной Кореи в РФ.
"Все нормально, он (Ким Чен Ын - ред.) работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской республики по случаю национального праздника", - сказал агентству Тайсаев.
Он также призвал не верить сообщениям СМИ о состоянии здоровья северокорейского лидера и дождаться официальных сообщений по этом поводу.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.