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2020-04-28T15:37
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В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

15:37 28.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который не появлялся на публике с 12 апреля, работает, сообщил РИА Новости руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ) со ссылкой на представителя посольства Северной Кореи в РФ.
"Все нормально, он (Ким Чен Ын - ред.) работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской республики по случаю национального праздника", - сказал агентству Тайсаев.
Он также призвал не верить сообщениям СМИ о состоянии здоровья северокорейского лидера и дождаться официальных сообщений по этом поводу.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей. 3 декабря 2017
28 апреля, 14:58
СМИ сообщили о разведывательных полетах из-за слухов о Ким Чен Ыне
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РоссияКим Чен ЫнГосдума РФКНДРВ мире
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