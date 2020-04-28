Более пяти тысяч жителей Чувашии приняли участие в акции памяти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч жителей Чувашии стали участниками акции памяти в преддверии празднования 75-летия Победы, сообщает пресс-служба врио главы республики.
"Из-за ситуации с распространением коронавируса все основные торжества, посвященные Дню Победы, поменяли формат и вышли в онлайн. В Чувашии проходит акция, инициированная врио главы региона Олегом Николаевым. В социальных сетях он опубликовал историю своего деда, ушедшего на фронт, и попросил жителей Чувашии также рассказывать о своих героях и размещать видео в социальных сетях с хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар. Уже больше 5 тысяч жителей нашей республики присоединились к этой акции", - говорится в сообщении.
Размещенные жителями региона видеоролики планируется показывать в праздничные дни на местных телеканалах.
"Кроме того, на этой неделе основные улицы и магистрали региона украсят копии полотен из собрания Чувашского государственного художественного музея. Проект "Искусство Победы" объединит картины, написанные чувашскими художниками о войне, а также полотна, которые были созданы художниками родом из других регионов, но во время их эвакуации в Чувашию", - отмечается в сообщении.