Более пяти тысяч жителей Чувашии приняли участие в акции памяти

"Кроме того, на этой неделе основные улицы и магистрали региона украсят копии полотен из собрания Чувашского государственного художественного музея. Проект "Искусство Победы" объединит картины, написанные чувашскими художниками о войне, а также полотна, которые были созданы художниками родом из других регионов, но во время их эвакуации в Чувашию", - отмечается в сообщении.