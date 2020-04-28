Эксперт оценил идею обязательной регистрации смартфонов

Он отметил, что на этот шаг надо было решаться несколько лет назад. По мнению эксперта, было бы правильно, если бы государство взяло на себя создание подобной единой базы.
"Ей должен кто-то руководить, ее должен кто-то вести, предоставлять какие-то данные, записывать туда", — отметил Кусков.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект группы членов Совфеда сообщила, что с 1 июля 2021 года в России могут начать обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI (заводскому номеру).
Отмечается, что процедура будет платной, но только для новых устройств. Смартфоны, который россияне самостоятельно привозят из-за границы, также обяжут регистрировать.