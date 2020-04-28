Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T00:03
https://ria.ru/20200428/1570687936.html
Эксперт оценил идею обязательной регистрации смартфонов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567868981_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_a05a856c16daeb45385325bb67fe00f0.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил идею обязательной регистрации смартфонов

15:31 28.04.2020 (обновлено: 00:03 29.04.2020)
5678
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с телеканалом "Звезда" назвал борьбу с кражами и ограничение непрямых поставок основной целью идеи ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов.
Он отметил, что на этот шаг надо было решаться несколько лет назад. По мнению эксперта, было бы правильно, если бы государство взяло на себя создание подобной единой базы.

"Ей должен кто-то руководить, ее должен кто-то вести, предоставлять какие-то данные, записывать туда", — отметил Кусков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект группы членов Совфеда сообщила, что с 1 июля 2021 года в России могут начать обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI (заводскому номеру).
Отмечается, что процедура будет платной, но только для новых устройств. Смартфоны, который россияне самостоятельно привозят из-за границы, также обяжут регистрировать.
Смартфон в руке
28 апреля, 11:22
Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет россиянам
112147165
РоссияДенис КусковСовет Федерации РФТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Хороший способ пополнить казну - содрать денег с народа. Зачем чего то придумывать, развивать производство...
28 апреля, 15:58
Степан Полосов
3300005
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
15:38Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии
15:34Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
15:34Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
15:33В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
15:29Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
15:28Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
15:26В Липецкой области продлили режим самоизоляции
Лента новостейМолния