В комитете Совфеда предложили награждать работающих с COVID-19 врачей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда выступит с инициативой о награждении медработников госнаградами за работу в условиях пандемии коронавируса, заявила РИА Новости во вторник глава комитета Инна Святенко.
"Коронавирусной инфекции противостоят самые отважные, смелые и сильные люди - врачи. Сейчас в медицине чрезвычайная ситуация, врачи как на войне каждый день. Они борются за жизнь пациентов, рискуя своим здоровьем", - сообщила агентству сенатор.
По словам Святенко, героический подвиг медработников не может быть забыт, и "комитет по социальной политике займется этим вопросом".
"Подготовим и направим письмо с просьбой отметить врачей ведомственными и государственными наградами, чтобы в дальнейшем руководитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения мог инициировать награждение сотрудников", - сказала парламентарий.
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