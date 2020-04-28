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2020-04-28T18:01
https://ria.ru/20200428/1570687593.html
ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму
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РИА Новости

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму

15:25 28.04.2020 (обновлено: 18:01 28.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ХалдейВеликая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942-го). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942-го). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе
© РИА Новости / Евгений Халдей
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942-го). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.
Среди рассекреченных документов — копии писем, отчетов, протоколов допросов и другие свидетельства злодеяниий немецко-фашистских захватчиков. Их передали в Государственный архив Крыма и архив Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.
Оккупация Крыма началась с осени 1941 года, Севастополь фашисты захватили в июле 1942-го. Полное освобождение полуострова завершилось взятием Севастополя 9 мая 1944 года. В годы оккупации в Крыму сопротивление врагам в тяжелых условиях оказывало подпольное и партизанское движение.
Акт от 25.07.1944, повествующий об освобождении частями 1-го Белорусского фронта концлагеря Люблин (Майданек)
11 апреля, 15:2875 лет Великой Победы
РВИО опубликовало документы архива Минобороны о преступлениях нацистов
16651025
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымОбщество
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