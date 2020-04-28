ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.
Среди рассекреченных документов — копии писем, отчетов, протоколов допросов и другие свидетельства злодеяниий немецко-фашистских захватчиков. Их передали в Государственный архив Крыма и архив Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.
Оккупация Крыма началась с осени 1941 года, Севастополь фашисты захватили в июле 1942-го. Полное освобождение полуострова завершилось взятием Севастополя 9 мая 1944 года. В годы оккупации в Крыму сопротивление врагам в тяжелых условиях оказывало подпольное и партизанское движение.