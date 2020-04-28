ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму

Среди рассекреченных документов — копии писем, отчетов, протоколов допросов и другие свидетельства злодеяниий немецко-фашистских захватчиков. Их передали в Государственный архив Крыма и архив Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.