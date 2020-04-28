Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Остановка экспорта зерновых культур из РФ до июля не повлияет на позиции России как мирового лидера по поставкам пшеницы - уже через несколько месяцев начнутся поставки зерна нового урожая, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Правительство РФ в конце марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России за пределы ЕАЭС в объеме 7 миллионов тонн. Ограничения распространялись на поставки пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и должны были действовать по 30 июня 2020 года. Минсельхоз РФ в воскресенье сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты.

"Остановка экспорта пшеницы из России никак не повлияет на долгосрочные позиции нашей страны на мировых рынках. Сейчас конец апреля - это конец сельскохозяйственного года (он начинается 1 июля - ред.), и экспорт зерна в это время каждый год снижается сам собой, если сравнивать с началом сезона", - сказал Березнюк.

Он напомнил, что в прошлом сезоне, по данным таможенной статистики, Россия с 1 июля 2018 года к началу мая 2019 года экспортировала порядка 40 миллионов тонн зерна, а поставки за май и июнь прошлого года (последние два месяца сезона) составили еще около 3 миллионов тонн.

"Кроме того, пшеница урожая прошлого года, учитывая в том числе затраты на хранение, сейчас дорогая: уже в начале года, когда ограничений на экспорт не было, зерно из США или Евросоюза успешно конкурировало с российской пшеницей. Уже в июне может начаться уборочная кампания, на рынок поступит зерно нового урожая, которое с точки зрения цен будет очень привлекательным за рубежом", - отметил собеседник агентства.