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2020-04-28T15:17
https://ria.ru/20200428/1570687145.html
Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы
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РИА Новости

Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы

15:17 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Разгрузка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Остановка экспорта зерновых культур из РФ до июля не повлияет на позиции России как мирового лидера по поставкам пшеницы - уже через несколько месяцев начнутся поставки зерна нового урожая, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Правительство РФ в конце марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России за пределы ЕАЭС в объеме 7 миллионов тонн. Ограничения распространялись на поставки пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и должны были действовать по 30 июня 2020 года. Минсельхоз РФ в воскресенье сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты.
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"Остановка экспорта пшеницы из России никак не повлияет на долгосрочные позиции нашей страны на мировых рынках. Сейчас конец апреля - это конец сельскохозяйственного года (он начинается 1 июля - ред.), и экспорт зерна в это время каждый год снижается сам собой, если сравнивать с началом сезона", - сказал Березнюк.
Он напомнил, что в прошлом сезоне, по данным таможенной статистики, Россия с 1 июля 2018 года к началу мая 2019 года экспортировала порядка 40 миллионов тонн зерна, а поставки за май и июнь прошлого года (последние два месяца сезона) составили еще около 3 миллионов тонн.
"Кроме того, пшеница урожая прошлого года, учитывая в том числе затраты на хранение, сейчас дорогая: уже в начале года, когда ограничений на экспорт не было, зерно из США или Евросоюза успешно конкурировало с российской пшеницей. Уже в июне может начаться уборочная кампания, на рынок поступит зерно нового урожая, которое с точки зрения цен будет очень привлекательным за рубежом", - отметил собеседник агентства.
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Управляющий партнер также указал, что РФ в текущем году может собрать высокий урожай зерна - по экспертным оценкам, он может достичь 125-130 миллионов тонн. "Если нам повезет с погодой, в этом году мы можем собрать очень хороший урожай зерна, один из рекордных - его хватит и на обеспечение российского рынка, и на сохранение позиций России за рубежом", - заключил Березнюк.
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
Популярные комментарии
Судя по заголовку, можно подумать, что Россия не даст миру умереть от голода.))) Экспорт зерна, это прежде всего валютные поступления, которые стремительно скукоживаются из-за обвала на энергоносители. Так, что, кто кого и без чего может оставить под огромным вопросом.
28 апреля, 15:28
GPGominid Patriotov
700007
Не нравится то, что зарабатывая себе на пропитание, продажей зерна, хотят преподнести это, как великое одолжение - "Россия не оставит мир без пшеницы!")))). Да, нет проблем с пшеницей на мировом рынке. Купят у кого-нибудь другого, если Россия вдруг решит выпороть себя и остаться без валюты от экспорта зерна.
28 апреля, 15:34
GPGominid Patriotov
500008
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