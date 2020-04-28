Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.