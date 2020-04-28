В Казахстане число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи

АЛМА-АТА, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 3 тысячи, во вторник в стране выявлено еще 37 случаев инфицирования, сообщил оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению ЧП.
"Зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией… Всего в стране подтверждено 3019 случаев", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Число смертей по-прежнему 25, вылечившихся пациентов - 754.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Одновременно президент сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.