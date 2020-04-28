Набиуллина назвала суммы, выделенные на кредиты бизнесу для зарплат

"Я задал вопрос по кредитованию предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса, для получения беспроцентного кредита от банков для выплаты заработной платы... Набиуллина назвала такую цифру: 150 миллиардов рублей было зарезервировано, на сегодняшний день 35 с половиной миллиардов всего лишь истрачено из этой резервной суммы", - сказал Миронов по итогам встречи.