Российские банки стали более осторожными в выдаче новых кредитов

По ее словам, и люди, и предприятия "с осторожностью относятся к наращиванию своей долговой нагрузки сейчас, когда столько неопределенности". И для них важнее прямая поддержка. "И банки, со своей стороны, тоже стали более осторожными в выдаче новых кредитов, потому что в этой ситуации трудно оценить платежеспособность заемщиков в будущем", - приводятся слова главы ЦБ на сайте регулятора.