Российские банки стали более осторожными в выдаче новых кредитов

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банки РФ стали более осторожными в выдаче новых кредитов, поскольку им трудно оценивать будущую платежеспособность заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.
По ее словам, и люди, и предприятия "с осторожностью относятся к наращиванию своей долговой нагрузки сейчас, когда столько неопределенности". И для них важнее прямая поддержка. "И банки, со своей стороны, тоже стали более осторожными в выдаче новых кредитов, потому что в этой ситуации трудно оценить платежеспособность заемщиков в будущем", - приводятся слова главы ЦБ на сайте регулятора.
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