Лавров назвал борьбу с коронавирусом приоритетной задачей БРИКС

"Сегодня мы договорились рассмотреть влияние разразившегося кризиса на систему международных отношений, когда проверку на прочность проходят и глобальные политические и экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства. Этот вопрос комплексный. И, конечно, в ходе одной видеоконференции мы не сможем найти ответы на все вопросы, но начинать такой диалог в рамках БРИКС я считаю весьма своевременным. Сегодня приоритетная задача - справиться со вспышкой COVID-19. Речь идет о спасении жизней, о здоровье людей", - сказал Лавров в ходе неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.