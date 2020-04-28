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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T16:15
https://ria.ru/20200428/1570682340.html
Лавров назвал борьбу с коронавирусом приоритетной задачей БРИКС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691135_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_1eca3d6cbb9575eb5397f53eed14ef51.jpg
РИА Новости

Лавров назвал борьбу с коронавирусом приоритетной задачей БРИКС

14:21 28.04.2020 (обновлено: 16:15 28.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приоритетной задачей стран БРИКС является необходимость справиться со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
"Сегодня мы договорились рассмотреть влияние разразившегося кризиса на систему международных отношений, когда проверку на прочность проходят и глобальные политические и экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства. Этот вопрос комплексный. И, конечно, в ходе одной видеоконференции мы не сможем найти ответы на все вопросы, но начинать такой диалог в рамках БРИКС я считаю весьма своевременным. Сегодня приоритетная задача - справиться со вспышкой COVID-19. Речь идет о спасении жизней, о здоровье людей", - сказал Лавров в ходе неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.
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Глава МИД РФ отметил, что как только ситуация позволит, главы МИД БРИКС возобновят и личное очное общение. Он добавил, что будет рад видеть глав МИД остальных стран БРИКС в России на очередном полноформатном заседании министров иностранных дел объединения.
В центре внимания видеоконференции глав МИД БРИКС, как отметили ранее в российском дипведомстве, вопросы влияния пандемии на международные отношения, а также возможные совместные меры в борьбе с COVID-19. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Председательство в группе с 1 января перешло от Бразилии к России.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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