В Якутии рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Три пациента с коронавирусом в Якутии находятся в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппарату ИВЛ, сообщает зампред правительства республики, председатель регионального оперативного штаба Ольга Балабкина в Telegram.

"Сегодня трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Всего в республике 166 заболевших, из них 126 человек проходят лечение в медучреждениях", - говорится в сообщении.

По словам Балабкиной, лечение, осуществляемое медучреждениями в регионе, является достаточно эффективным. "В скором времени ожидается большой поток выписавшихся из больницы", - сказала она.

По уточненным данным оперативного штаба республики, на 28 апреля в Якутии зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 человек выздоровели. "Сегодня четверо выписаны из Алданской больницы, три выздоровевших из Якутской республиканской – это жители Ленска Вилюйска и Горного улусов. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат", - сообщили РИА Новости в оперштабе.