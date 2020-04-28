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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:11
https://ria.ru/20200428/1570681457.html
В Алма-Ате роддом приостановил прием пациентов из-за случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569182658_0:164:3057:1884_1036x0_80_0_0_ed6a2558783f6bbfd16c5e7cf3fa8316.jpg
РИА Новости

В Алма-Ате роддом приостановил прием пациентов из-за случаев COVID-19

14:11 28.04.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинСитуация в Казахстане в связи COVID-19
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19
© Sputnik / Тимур Батыршин
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 апр - РИА Новости. Родильный дом №2 в казахстанской Алма-Ате приостановил прием новых пациентов из-за выявленных случаев коронавируса, сообщила пресс-служба городской администрации.
В Казахстане подтверждено более 2,9 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Одновременно президент сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
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"По родильному дому №2 зарегистрированы случаи заболевания с установленным диагнозом COVID-19. Источник - беременная женщина…, бывшая в контакте с человеком с установленным диагнозом COVID-19. Данный факт первоначально был ею скрыт", - говорится в сообщении пресс-службы без уточнения числа выявленных случаев коронавируса.
Как отметили в пресс-службе, проведено ПЦР-обследование всех сотрудников и пациентов. Приняты меры по отправке пациентов в другие медицинские организации и выписке на домашний карантин.​ В помещениях родильного дома проведена дезинфекционная обработка.
"В настоящее время прием новых пациентов приостановлен, запланировано повторное обследование на COVID-19. При получении отрицательных результатов родильный дом продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алма-АтаКазахстанВ мире
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