В Алма-Ате роддом приостановил прием пациентов из-за случаев COVID-19

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

"По родильному дому №2 зарегистрированы случаи заболевания с установленным диагнозом COVID-19. Источник - беременная женщина…, бывшая в контакте с человеком с установленным диагнозом COVID-19. Данный факт первоначально был ею скрыт", - говорится в сообщении пресс-службы без уточнения числа выявленных случаев коронавируса.

Как отметили в пресс-службе, проведено ПЦР-обследование всех сотрудников и пациентов. Приняты меры по отправке пациентов в другие медицинские организации и выписке на домашний карантин.​ В помещениях родильного дома проведена дезинфекционная обработка.