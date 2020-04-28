В Нижнем Новгороде заместитель главврача больницы умер от коронавируса

От подчеркнул, что это "огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества".

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора Аристова и скорблю вместе со всеми, кто знал, любил, уважал и ценил этого замечательного человека. Вечная ему память", - написал замгубернатора.