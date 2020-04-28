В Нижнем Новгороде заместитель главврача больницы умер от коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Заместитель главного врача Больницы №33 в Нижнем Новгороде умер от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее в регионе скончались 9 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Ушел из жизни Алексей Иванович Аристов, заместитель главного врача Нижегородской городской больницы №33. Настоящий профессионал и Человек. Доктор Аристов заразился новой коронавирусной инфекцией, исполняя свой врачебный долг, находясь на передовой в борьбе со смертельно опасным вирусом. К сожалению, несмотря на все усилия наших коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, спасти Алексея Ивановича не удалось", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.
От подчеркнул, что это "огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества".
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора Аристова и скорблю вместе со всеми, кто знал, любил, уважал и ценил этого замечательного человека. Вечная ему память", - написал замгубернатора.
На территории Нижегородской области зафиксированы 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 излечившихся пациентов были выписаны из больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.