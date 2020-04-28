Власти Ленобласти выделили на летний отдых детей около 900 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РАИ Новости. Власти Ленинградской области выделили из регионального бюджета порядка 900 миллионов рублей на проведение летней детской оздоровительной компании, сообщил глава региона . Власти Ленинградской области выделили из регионального бюджета порядка 900 миллионов рублей на проведение летней детской оздоровительной компании, сообщил глава региона Александр Дрозденко на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

По словам губернатора, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня власти Ленинградской области приняли ряд принципиальных решений для помощи семьям с детьми.

"Так, мы выделили из бюджета области почти 900 миллионов рублей на проведение летней оздоровительной компании для детей. Родителям компенсируем от 70% и выше на оплату путевки, а для медицинских работников, участвующих в лечении больных COVID-19, путевки будут предоставляться на безвозмездной основе", - отметил губернатор.

По его словам, уже в июне предлагается организовать оздоровительный отдых для детей, оставшихся без попечения родителей. Для остальных детей Ленинградская область планирует открыть оздоровительные лагеря в июле. К этому времени региональные власти разработают комплекс превентивных мер.

"Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром. Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах", - сказал Дрозденко.

В июне, по предложению регионального комитета общего и профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Предлагается организовать отдых в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ "Россонь", ДОЛ "Маяк", ДОЛ "Березняки", ДОЛ "Восток" и ДОЛ "Орион". Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей, участвующих в лечении больных COVID-19.

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 миллионов рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей.