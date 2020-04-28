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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-04-28T13:39
https://ria.ru/20200428/1570679443.html
Власти Ленобласти выделили на летний отдых детей около 900 млн рублей
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РИА Новости

Власти Ленобласти выделили на летний отдых детей около 900 млн рублей

13:39 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РАИ Новости. Власти Ленинградской области выделили из регионального бюджета порядка 900 миллионов рублей на проведение летней детской оздоровительной компании, сообщил глава региона Александр Дрозденко на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
По словам губернатора, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня власти Ленинградской области приняли ряд принципиальных решений для помощи семьям с детьми.
"Так, мы выделили из бюджета области почти 900 миллионов рублей на проведение летней оздоровительной компании для детей. Родителям компенсируем от 70% и выше на оплату путевки, а для медицинских работников, участвующих в лечении больных COVID-19, путевки будут предоставляться на безвозмездной основе", - отметил губернатор.
По его словам, уже в июне предлагается организовать оздоровительный отдых для детей, оставшихся без попечения родителей. Для остальных детей Ленинградская область планирует открыть оздоровительные лагеря в июле. К этому времени региональные власти разработают комплекс превентивных мер.
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"Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром. Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах", - сказал Дрозденко.
В июне, по предложению регионального комитета общего и профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Предлагается организовать отдых в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ "Россонь", ДОЛ "Маяк", ДОЛ "Березняки", ДОЛ "Восток" и ДОЛ "Орион". Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей, участвующих в лечении больных COVID-19.
На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 миллионов рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей.
"Надеюсь, все у них получиться", - подытожил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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