Экипаж МКС не заразился коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экипаж, прибывший на Международную космическую станцию почти 20 дней назад, прошёл инкубационный период по коронавирусу и чувствует себя нормально, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Пилотируемый корабль "Союз МС-16" был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 9 апреля. В тот же день россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди прибыли на станцию.
"Экипаж "Союза МС-16" на МКС прошёл инкубационный период по COVID-19. Чувствует себя нормально", - сказал Рогозин на своей странице в Twitter.
Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили РИА Новости, что экипажи "Союза МС-16" по прибытии на Байконур были помещены под жесткий обсервационный режим из-за пандемии коронавируса.
Были отменены традиционное посещение памятных мест города Байконур и возложение цветов к памятникам первому космонавту мира Юрию Гагарину и легендарному конструктору Сергею Королёву. Экипажи также не посетили монтажно-испытательный корпус на площадке 112, где проводится сборка ракеты "Союз", и музей космодрома Байконур.
Кроме того, были изменены форматы проведения госкомиссии и пресс-конференции, которые прошли в режиме видеоконференции. На Байконур не приехали провожать в полет родственники космонавтов, не позвали и прессу.
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