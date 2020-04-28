Экипаж МКС не заразился коронавирусом

"Экипаж "Союза МС-16" на МКС прошёл инкубационный период по COVID-19. Чувствует себя нормально", - сказал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили РИА Новости, что экипажи "Союза МС-16" по прибытии на Байконур были помещены под жесткий обсервационный режим из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, были изменены форматы проведения госкомиссии и пресс-конференции, которые прошли в режиме видеоконференции. На Байконур не приехали провожать в полет родственники космонавтов, не позвали и прессу.