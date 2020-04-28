На Кубани фермер выбросил 20 тонн редиски из-за отсутствия спроса

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Фермер с Кубани выбросил 20 тонн редиски, потому что поставщик не приехал за товаром из-за упавшего спроса, сообщили РИА Новости в минсельхозе региона.
В соцсетях появилось видео с развалами редиса в лесополосе. Автор ролика за кадром рассказывает, что около 20 тонн культуры пошли на выброс в районе села Отрадо-Кубанского, потому что она "никому не нужна".
"Поставщик не приехал за товаром. Не приехал, потому что спрос на продукцию в других регионах снизился. Ограничений на передвижение для поставщиков нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани, комментируя ситуацию.
На минувших выходных в аккаунте одного из краснодарских пабликов в Twitter появилось видео, на котором фермер демонстрирует, как техника перепахивает поле с урожаем редиса. Это решение, поясняет он, вызвано невозможностью привезти работников на уборку и, соответственно, снять урожай. При этом автор ролика уточняет, что аналогичный сценарий развития ситуации он ожидает и по другим культурам.
25 марта, 02:00Сказано в эфиреЗапасы гречки не дают покоя? Есть необычный способ с этим справитьсяДомашние "стратегические запасы" гречки и других круп еще долго будут требовать нестандартных подходов к приготовлению пищи. Шеф-повар, эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал радио Sputnik, как можно выйти из положения.