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2020-04-28T13:34
https://ria.ru/20200428/1570679173.html
На Кубани фермер выбросил 20 тонн редиски из-за отсутствия спроса
https://cdn25.img.ria.ru/images/36939/59/369395922_0:40:640:400_1036x0_80_0_0_8175bcbe241ae374776994fb6861bb40.jpg
РИА Новости

На Кубани фермер выбросил 20 тонн редиски из-за отсутствия спроса

13:34 28.04.2020
5987
© Flickr / johntrainorРедис
Редис
© Flickr / johntrainor
Редис. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Фермер с Кубани выбросил 20 тонн редиски, потому что поставщик не приехал за товаром из-за упавшего спроса, сообщили РИА Новости в минсельхозе региона.
В соцсетях появилось видео с развалами редиса в лесополосе. Автор ролика за кадром рассказывает, что около 20 тонн культуры пошли на выброс в районе села Отрадо-Кубанского, потому что она "никому не нужна".
"Поставщик не приехал за товаром. Не приехал, потому что спрос на продукцию в других регионах снизился. Ограничений на передвижение для поставщиков нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани, комментируя ситуацию.
На минувших выходных в аккаунте одного из краснодарских пабликов в Twitter появилось видео, на котором фермер демонстрирует, как техника перепахивает поле с урожаем редиса. Это решение, поясняет он, вызвано невозможностью привезти работников на уборку и, соответственно, снять урожай. При этом автор ролика уточняет, что аналогичный сценарий развития ситуации он ожидает и по другим культурам.
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124571156
Краснодарский крайTwitterПроисшествия
Популярные комментарии
В магазинах НЕТ хорошей редиски, только изъяильская!
28 апреля, 13:54
ppet.g6
800211
Выбросил не потому что спроса нет. И не потому что пандемия. А потому что посчитал, что главное вырастить, а сети заберут. Нет! Головой надо было думать, запасные варианты считать,... Но ответ в том - что страховку задумал фермер получить.
28 апреля, 14:25
psva
403103
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