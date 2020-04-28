На Кубани фермер выбросил 20 тонн редиски из-за отсутствия спроса

Запасы гречки не дают покоя? Есть необычный способ с этим справиться Домашние "стратегические запасы" гречки и других круп еще долго будут требовать нестандартных подходов к приготовлению пищи. Шеф-повар, эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал радио Sputnik, как можно выйти из положения.