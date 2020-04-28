Жириновский призвал "не выпускать россиян" в Европу

"На этот счет есть отличная русская поговорка: "Жадность фраера сгубила". Вот эта жадность сведет на нет все достижения Европы по борьбе с коронавирусом", — написал политик.

Он задался вопросом, как люди на отдыхе будут соблюдать социальную дистанцию, передвигаться внутри страны, обедать в заведениях общественного питания.

"Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае. Да и Северная Европа не хочет, чтобы Южная начала туристический сезон. Поэтому остановитесь, угомонитесь. Это не европейский подход к делу, а подход хапуг", — добавил лидер ЛДПР.