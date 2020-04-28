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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T17:19
https://ria.ru/20200428/1570678939.html
Жириновский призвал "не выпускать россиян" в Европу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567446_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_efaed7da408b81883a343d71f1166338.jpg
РИА Новости

Жириновский призвал "не выпускать россиян" в Европу

13:33 28.04.2020 (обновлено: 17:19 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале предостерег россиян от поездок за границу.
Он напомнил, что некоторые страны уже начали планировать летний туристический сезон.

"На этот счет есть отличная русская поговорка: "Жадность фраера сгубила". Вот эта жадность сведет на нет все достижения Европы по борьбе с коронавирусом", — написал политик.

Он задался вопросом, как люди на отдыхе будут соблюдать социальную дистанцию, передвигаться внутри страны, обедать в заведениях общественного питания.
"Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае. Да и Северная Европа не хочет, чтобы Южная начала туристический сезон. Поэтому остановитесь, угомонитесь. Это не европейский подход к делу, а подход хапуг", — добавил лидер ЛДПР.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца года.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Лучше там отпуск провести чем у аксёнова в крыму и тем более в москве
28 апреля, 13:51
FBFrodo Begins
21000231
после этой пандемии деньги на загранпоездки в Европу будут только у депутатов, а их не жалко 🤣🤣🤣
28 апреля, 13:49
martin.the.cat
231700012
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