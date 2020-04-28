В Виннице неизвестные разрисовали мемориальный комплекс Славы

"В Винницкий отдел полиции поступило сообщение, что в ночь на 26 апреля на площади Европейской неизвестные повредили мемориальный комплекс Славы. Правонарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента неизвестным солдатам", - говорится в сообщении.