Медведев оценил работу системы дистанционного образования

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Система дистанционного образования не очень хорошо работает в условиях пандемии, но удаленное образование может быть надолго, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Система удаленного образования, она у нас вроде бы и существовала, но на поверку, как мы знаем, я разговаривал с коллегами губернаторами сейчас, вот эта система, она пока не очень хорошо работает, скажем по-честному. То есть в условиях обычного времени она работала нормально, а в условиях вот экстремальных, когда наступила пандемия, она, конечно, пока только-только складывается", - сказал он на заседании президиума Генсовета ЕР.
"Но мы понимаем, что вот это удаленное образование, оно, по всей вероятности, может быть надолго", - добавил Медведев.
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