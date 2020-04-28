Медведев оценил работу системы дистанционного образования

"Система удаленного образования, она у нас вроде бы и существовала, но на поверку, как мы знаем, я разговаривал с коллегами губернаторами сейчас, вот эта система, она пока не очень хорошо работает, скажем по-честному. То есть в условиях обычного времени она работала нормально, а в условиях вот экстремальных, когда наступила пандемия, она, конечно, пока только-только складывается", - сказал он на заседании президиума Генсовета ЕР.