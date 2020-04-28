В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 500

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 38 жителей Коронавирус обнаружен еще у 38 жителей Марий Эл , общее количество заболевших достигло 500, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, две женщины умерли.

"В Республике Марий Эл зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого 500 заболевших, 81 человек выписан в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.

Как сообщает региональный минздрав, в инфекционных стационарах республики лечатся 245 человек, из них с пневмонией - 206, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 95. "В тяжелом состоянии 56 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 175, легкой степени тяжести – 14. Три пациента на искусственной вентиляции легких, 94 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.

На утро 28 апреля в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 144 пациента, у 142 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 45 человек, в состоянии средней степени тяжести – 99. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 74 человека нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 41.

В Детской республиканской клинической больнице лечатся 15 пациентов, у трех – пневмония. Один в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней степени тяжести, трое – легкой степени тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – восемь.

В Звениговской ЦРБ находятся 16 пациентов, восемь – с пневмонией. В тяжелом состоянии – три пациента, в состоянии средней степени тяжести -11, легкой степени тяжести - двое. Нуждаются в кислородной поддержке шесть человек, с подтвержденной коронавирусной инфекцией – девять.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 14 пациентов. Четверо тяжелых, 10 - в состоянии средней степени тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 10.

В инфекционное отделение Волжской центральной городской больницы госпитализированы 11 пациентов, девять - в состоянии средней степени тяжести с пневмонией, двое – в состоянии легкой степени тяжести, пять нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – шесть.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 33 пациента, из них у 24 - пневмония. В тяжелом состоянии три пациента, 23 - в состоянии средней степени тяжести, семь - легкой степени тяжести. На искусственной вентиляции легких два пациента. В кислородной поддержке нуждаются пять человек. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 13 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся 12 пациентов, шесть – с пневмонией, все в состоянии средней степени тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – восемь человек.