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75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:16
https://ria.ru/20200428/1570677410.html
Более 15 миллионов Георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570680317_20:0:635:346_1036x0_80_0_0_543c84e4f6177c665d9622ff892d9659.png
РИА Новости

Более 15 миллионов Георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы

13:08 28.04.2020 (обновлено: 20:16 28.04.2020)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 15 миллионов Георгиевских ленточек раздадут россиянам волонтеры в рамках 15-й ежегодной акции "Георгиевская ленточка" с 4 мая по 9 мая, сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.
Ранее сообщалось, что акция "Георгиевская ленточка" в 15-й раз стартовала в РФ, в этом году из-за коронавируса она пройдет в новом онлайн-формате. Раздача символов Победы планируется с 4 по 9 мая в магазинах, аптеках и других точках.
Георгиевская ленточка
28 апреля, 12:2375 лет Великой Победы
МИА "Россия сегодня" запустило акцию "Георгиевская ленточка онлайн"
"Акция и в этой году, мы надеемся, объединит миллионы людей по всей стране. Она пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Естественно, будут соблюдаться во время раздачи все правила безопасности",- сказал Платонов в ходе онлайн-конференции.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Георгиевская лента длиной 300 метров на акции Бессмертный полк в Севастополе. 9 мая 2019
9 мая 2019, 13:07День Победы-2019
По улицам Севастополя пронесли георгиевскую ленту длиной 300 метров
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)МИА "Россия сегодня"РоспатриотцентрАндрей ПлатоновВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
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