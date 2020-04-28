Более 15 миллионов Георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы

"Акция и в этой году, мы надеемся, объединит миллионы людей по всей стране. Она пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Естественно, будут соблюдаться во время раздачи все правила безопасности",- сказал Платонов в ходе онлайн-конференции.