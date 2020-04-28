Более 15 миллионов Георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 15 миллионов Георгиевских ленточек раздадут россиянам волонтеры в рамках 15-й ежегодной акции "Георгиевская ленточка" с 4 мая по 9 мая, сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.
Ранее сообщалось, что акция "Георгиевская ленточка" в 15-й раз стартовала в РФ, в этом году из-за коронавируса она пройдет в новом онлайн-формате. Раздача символов Победы планируется с 4 по 9 мая в магазинах, аптеках и других точках.
"Акция и в этой году, мы надеемся, объединит миллионы людей по всей стране. Она пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Естественно, будут соблюдаться во время раздачи все правила безопасности",- сказал Платонов в ходе онлайн-конференции.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".