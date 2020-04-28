Самарская область присоединится к песенному марафону "Наш День Победы"

САМАРА, 28 апр – РИА Новости. Самарская область 29 апреля примет от Башкирии эстафету песенного марафона "Наш День Победы", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединит исполнителей из различных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В акции уже приняли участие Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Башкирия.

"Уже завтра, 29 апреля, эстафету песенного марафона "Наш День Победы", объединившего всех жителей Приволжского федерального округа в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, от Республики Башкортостан примет Самарская область", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Самарской области, как и во всех регионах ПФО, съемки видеоролика проходили еще до начала режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. "И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным", - отмечается в сообщении.