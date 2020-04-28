Самарская область присоединится к песенному марафону "Наш День Победы"

САМАРА, 28 апр – РИА Новости. Самарская область 29 апреля примет от Башкирии эстафету песенного марафона "Наш День Победы", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединит исполнителей из различных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В акции уже приняли участие Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Башкирия.
"Уже завтра, 29 апреля, эстафету песенного марафона "Наш День Победы", объединившего всех жителей Приволжского федерального округа в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, от Республики Башкортостан примет Самарская область", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Самарской области, как и во всех регионах ПФО, съемки видеоролика проходили еще до начала режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. "И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным", - отмечается в сообщении.
"Наш День Победы" – уникальный марафон, объединяющий тысячи вокалистов. 30 апреля Самарская область передаст эстафету Татарстану, а 9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в патриотической народной акции. Видеоролики, снятые в регионах Приволжья, показывают на всех телевизионных каналах субъектов ПФО, их также можно услышать в эфире популярных региональных радиостанций. Кроме того, все песни можно будет найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.