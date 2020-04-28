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75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:17
https://ria.ru/20200428/1570677199.html
Самарская область присоединится к песенному марафону "Наш День Победы"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570681395_0:210:2895:1838_1036x0_80_0_0_8b6d3bde86201e7fb7c7dace10272502.jpg
РИА Новости

Самарская область присоединится к песенному марафону "Наш День Победы"

13:03 28.04.2020 (обновлено: 20:17 28.04.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиСамарская область присоединится к песенному марафону "Наш День Победы"
Самарская область присоединится к песенному марафону Наш День Победы
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
САМАРА, 28 апр – РИА Новости. Самарская область 29 апреля примет от Башкирии эстафету песенного марафона "Наш День Победы", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединит исполнителей из различных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В акции уже приняли участие Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Башкирия.
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"Уже завтра, 29 апреля, эстафету песенного марафона "Наш День Победы", объединившего всех жителей Приволжского федерального округа в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, от Республики Башкортостан примет Самарская область", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Самарской области, как и во всех регионах ПФО, съемки видеоролика проходили еще до начала режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. "И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным", - отмечается в сообщении.
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"Наш День Победы" – уникальный марафон, объединяющий тысячи вокалистов. 30 апреля Самарская область передаст эстафету Татарстану, а 9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в патриотической народной акции. Видеоролики, снятые в регионах Приволжья, показывают на всех телевизионных каналах субъектов ПФО, их также можно услышать в эфире популярных региональных радиостанций. Кроме того, все песни можно будет найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)YouTubeСамарская областьОбщество
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