Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь врачам

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал всех членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам, которые борются с коронавирусом, заявив, что это не повод для пиара, а вопрос ответственности перед избирателями.
"Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам – к депутатам Государственной Думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности – и призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы, в том или ином варианте", - заявил Медведев во вторник на заседании президиума генсовета ЕР.
Он подчеркнул, что эта помощь, естественно, будет адресной. "Я полагаю, что это по силам членам партии – многим, во всяком случае. Подчеркну, что это, безусловно, личное решение. Это не повод для какого-то пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали всем нам доверие на выборах", - указал лидер партии.
Медведев попросил коллег из центрального исполкома партии организовать эту работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований, а также проследить, чтобы эти средства были направлены на обозначенные цели. Он также отметил, что информацию об этих решениях необходимо довести до всех коллег по партии – депутатов всех уровней и членов Совета Федерации.
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