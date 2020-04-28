Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь врачам

"Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам – к депутатам Государственной Думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности – и призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы, в том или ином варианте", - заявил Медведев во вторник на заседании президиума генсовета ЕР.