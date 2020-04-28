Правозащитники: псевдоправославные секты в России активизируются

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в России во время пандемии коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать, сообщает во вторник сайт ВРНС.

"Религиоведы Всемирного русского народного собора предупреждают об опасности активизации деятельности сект во время пандемии и призывают проявлять осторожность и благоразумие при контакте с представителями деструктивных образований", - говорится в сообщении.

Правозащитники ВРНС отмечают, что секты псевдоправославного типа пользуются при вербовке новых членов "важнейшим преимуществом - высоким уровнем мимикрии под традиционных православных". "Их немногочисленные храмы внешне и часто внутренне не отличаются от обычных православных, духовные лица одеваются точно так же, как и нормальные православные священнослужители, используются те же таинства и молитвы", - заявили в центре.

В числе "основных деструктивных течений" под маской православия перечисляются "группа "истинно-православных" ("катакомбников"), в частности, так называемая "Истинно-православная церковь России" Рафаила Прокопьева-Мотовилова и группа "епископа Готфского" Амвросия Сиверса (сиверсовцы). Также действуют "русанцовцы" (официальное название - Русская православная автономная церковь) "штрихофобы", которые отказываются от ИНН и паспортов нового образца.

Группы "царебожников" отличаются чрезмерным почитанием последнего русского императора Николая II, которого они фактически обожествляют. Секту братьев Дзюбанов (диомидовцев) возглавляют бывшие священнослужители Русской православной церкви, объявившие о создании собственной религиозной организации, сообщили в ВРНС.

По информации правозащитного центра, есть также апокалиптические секты ("Церковь Иоанна Богослова" Олега Моленко, "Горний Иерусалим" и ряд других), которые проповедуют скорый конец света, в связи с чем склонны к строительству убежищ, переселению в глухие места или даже под землю.

В числе признаков псевдоправославных сект называются неуважение к патриарху Московскому всея Руси, категорическое непризнание паспортов нового образца и ИНН, сбор пожертвования лицами, по одежде похожими на духовных, что в официальной Церкви запрещено, наличие икон Ивана Грозного, Григория Распутина и даже Гитлера ("святого Адольфа Мюнхенского"), склонность к "изгнанию бесов" (экзорцизму), младостарчество ("порицаемое официальной Церковью явление, при котором молодой и малоопытный священник берется контролировать все сферы жизни своих прихожан"), склонность к предсказаниям и мифотворчество.

"Многие секты православного происхождения вымогают у людей деньги, жестко контролируют их жизнь, практикуют опасные для здоровья диеты и нетрадиционную медицину, часть из них склонна к переселению в глухие места - например, тайгу Тывы, Пермского края или Иркутской области. Отказ от новых паспортов и ИНН серьезно ограничивает возможности членов этих сект в учебе и работе", - отмечается в сообщении.

В понедельник Екатеринбургская епархия РПЦ лишила права проповедовать и высказываться в публичном пространстве схиигумена Сергия (Романова). Перед этим в своей проповеди Романов публично проклял всех тех, кто содействует закрытию храмов из-за пандемии коронавируса.