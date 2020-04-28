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Религия и мировоззрение
2020-04-28T12:59
https://ria.ru/20200428/1570676542.html
Правозащитники: псевдоправославные секты в России активизируются
https://cdn24.img.ria.ru/images/153194/30/1531943064_0:339:3038:2048_1036x0_80_0_0_cfef43d32fc94dfdb88ad3a5b45d68c9.jpg
РИА Новости

Правозащитники: псевдоправославные секты в России активизируются

12:59 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкXXII Всемирный русский народный собор
XXII Всемирный русский народный собор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в России во время пандемии коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать, сообщает во вторник сайт ВРНС.
"Религиоведы Всемирного русского народного собора предупреждают об опасности активизации деятельности сект во время пандемии и призывают проявлять осторожность и благоразумие при контакте с представителями деструктивных образований", - говорится в сообщении.
Правозащитники ВРНС отмечают, что секты псевдоправославного типа пользуются при вербовке новых членов "важнейшим преимуществом - высоким уровнем мимикрии под традиционных православных". "Их немногочисленные храмы внешне и часто внутренне не отличаются от обычных православных, духовные лица одеваются точно так же, как и нормальные православные священнослужители, используются те же таинства и молитвы", - заявили в центре.
В числе "основных деструктивных течений" под маской православия перечисляются "группа "истинно-православных" ("катакомбников"), в частности, так называемая "Истинно-православная церковь России" Рафаила Прокопьева-Мотовилова и группа "епископа Готфского" Амвросия Сиверса (сиверсовцы). Также действуют "русанцовцы" (официальное название - Русская православная автономная церковь) "штрихофобы", которые отказываются от ИНН и паспортов нового образца.
Группы "царебожников" отличаются чрезмерным почитанием последнего русского императора Николая II, которого они фактически обожествляют. Секту братьев Дзюбанов (диомидовцев) возглавляют бывшие священнослужители Русской православной церкви, объявившие о создании собственной религиозной организации, сообщили в ВРНС.
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По информации правозащитного центра, есть также апокалиптические секты ("Церковь Иоанна Богослова" Олега Моленко, "Горний Иерусалим" и ряд других), которые проповедуют скорый конец света, в связи с чем склонны к строительству убежищ, переселению в глухие места или даже под землю.
В числе признаков псевдоправославных сект называются неуважение к патриарху Московскому всея Руси, категорическое непризнание паспортов нового образца и ИНН, сбор пожертвования лицами, по одежде похожими на духовных, что в официальной Церкви запрещено, наличие икон Ивана Грозного, Григория Распутина и даже Гитлера ("святого Адольфа Мюнхенского"), склонность к "изгнанию бесов" (экзорцизму), младостарчество ("порицаемое официальной Церковью явление, при котором молодой и малоопытный священник берется контролировать все сферы жизни своих прихожан"), склонность к предсказаниям и мифотворчество.
"Многие секты православного происхождения вымогают у людей деньги, жестко контролируют их жизнь, практикуют опасные для здоровья диеты и нетрадиционную медицину, часть из них склонна к переселению в глухие места - например, тайгу Тывы, Пермского края или Иркутской области. Отказ от новых паспортов и ИНН серьезно ограничивает возможности членов этих сект в учебе и работе", - отмечается в сообщении.
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В понедельник Екатеринбургская епархия РПЦ лишила права проповедовать и высказываться в публичном пространстве схиигумена Сергия (Романова). Перед этим в своей проповеди Романов публично проклял всех тех, кто содействует закрытию храмов из-за пандемии коронавируса.
Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была основана в 1993 году, главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииВРНСНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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