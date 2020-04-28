Главный инфекционист США оценил пародию Брэда Питта на Дональда Трампа

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский ученый и главный инфекционист США Энтони Фаучи оценил пародию актера Брэда Питта на президента Дональда Трампа, которая недавно была показана в телешоу Saturday night live, сообщает Deadline.
"Думаю, он справился, — прокомментировал ученый.— Я большой поклонник Брэда Питта, поэтому когда меня спрашивают, кто из актеров мог бы меня сыграть, я упоминаю его".
Ученому понравилось, как Брэд Питт завершил шуточный ролик, когда снимает парик и благодарит Энтони Фаучи и всех сотрудников здравоохранения.
"Этим он доказал, что не только великий актер, но и действительно хороший парень", — считает доктор.
Фаучи оценил, насколько точно Питт прокомментировал некоторые заявления президента Дональда Трампа, которые он делал во время ежедневных пресс-конференций, обсуждая проблемы, вызванные вспышкой коронавируса.
"Все, что Брэд сказал в Saturday night live, — так и есть. Он проделал большую работу, собрав все это воедино", — подчеркнул Фаучи.
Тем временем, ролик продолжает набирать просмотры и лайки. На YouTube его видели уже более 11 миллионов пользователей.