Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-28T17:07
https://ria.ru/20200428/1570675685.html
Главный инфекционист США оценил пародию Брэда Питта на Дональда Трампа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/46/1558064606_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_d2a4fabbba38ec71dc5283b032dbf443.jpg
РИА Новости

Главный инфекционист США оценил пародию Брэда Питта на Дональда Трампа

17:07 28.04.2020
5880
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский ученый и главный инфекционист США Энтони Фаучи оценил пародию актера Брэда Питта на президента Дональда Трампа, которая недавно была показана в телешоу Saturday night live, сообщает Deadline.

"Думаю, он справился, — прокомментировал ученый.— Я большой поклонник Брэда Питта, поэтому когда меня спрашивают, кто из актеров мог бы меня сыграть, я упоминаю его".

Ученому понравилось, как Брэд Питт завершил шуточный ролик, когда снимает парик и благодарит Энтони Фаучи и всех сотрудников здравоохранения.

"Этим он доказал, что не только великий актер, но и действительно хороший парень", — считает доктор.

Фаучи оценил, насколько точно Питт прокомментировал некоторые заявления президента Дональда Трампа, которые он делал во время ежедневных пресс-конференций, обсуждая проблемы, вызванные вспышкой коронавируса.
"Все, что Брэд сказал в Saturday night live, — так и есть. Он проделал большую работу, собрав все это воедино", — подчеркнул Фаучи.
Тем временем, ролик продолжает набирать просмотры и лайки. На YouTube его видели уже более 11 миллионов пользователей.
Скриншот видео, где Брэд Питт в роли врача обращается с просьбой расшифровать дезинформацию о коронавирусе, которую распространяет президент Трамп
27 апреля, 23:01Культура
Брэд Питт высмеял Дональда Трампа, изобразив эксперта по коронавирусу
1734068
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Стиль жизниНовости культурыДональд ТрампYouTubeБрэд Питт (Уильям Бредли)США
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
15:38Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии
15:34Трамп не верит, что Китай преднамеренно "выпустил" коронавирус
15:34Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
15:33В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
15:29Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
15:28Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
15:26В Липецкой области продлили режим самоизоляции
15:26Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
15:23Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
15:23Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
15:22Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
Лента новостейМолния