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Культура
2020-04-27T23:37
https://ria.ru/20200427/1570636085.html
Брэд Питт высмеял Дональда Трампа, изобразив эксперта по коронавирусу
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РИА Новости

Брэд Питт высмеял Дональда Трампа, изобразив эксперта по коронавирусу

23:01 27.04.2020 (обновлено: 23:37 27.04.2020)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт изобразил ученого и главного инфекциониста США Энтони Фаучи в скетч-шоу Saturday Night Live. Недавно он в шутку сказал, что хотел бы, чтобы в новом сезоне программы его сыграл лауреат премии "Оскар". Просьбу доктора исполнили. Видео, снятое в условиях самоизоляции, опубликовали в Сети.
Брэд Питт сидит за столом в седом парике и очках и в образе Фаучи комментирует недавние высказывания президента США Дональда Трампа о вспышке коронавируса (ролики с его выступлением вставили в скетч).
Так, после показа клипа, где глава США обещает, что вспышка исчезнет "как чудо", Питт говорит:

"Чудо — это, конечно, замечательно. Кто не любит чудеса? Но они не должны быть планом "А". Даже Салли (имея в виду пилота Чесли Салленбергера, который совершил аварийную посадку на воду реки Гудзон (Нью-Йорк). — Прим.ред.) до последнего планировал приземлиться в аэропорту".

Брэд Питт также пошутил над словами Трампа о том, что вакцина от COVID-19 может быть создана "относительно скоро".

"Какая интересная фраза, — размышляет Питт. — Относительно всей истории Земли? Конечно, тогда вакцину найдут очень быстро, но вот, если вы скажете своему другу, что будете "относительно скоро", а появитесь через полтора года, он будет относительно разгневан".

В конце видео актер снимает парик и благодарит настоящего Энтони Фаучи и всех работников здравоохранения, борющихся со вспышкой коронавируса.
Ролик набрал почти десять миллионов просмотров на YouTube и 150 тысяч лайков.
Скриншот видео подкаста Стьюи и Брайана в Instagram
27 марта, 01:58Культура
Опубликован эпизод сериала "Гриффины", посвященный коронавирусу
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КультураКоронавирус COVID-19Новости культурыДональд ТрампYouTubeБрэд Питт (Уильям Бредли)Нью-Йорк (город)США
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