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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:39
https://ria.ru/20200428/1570675374.html
Военный врач объяснил, почему в армии проще бороться с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_112d455a818f5316f60627c6d3175590.jpg
РИА Новости

Военный врач объяснил, почему в армии проще бороться с коронавирусом

12:39 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Армия отличается от гражданских учреждений в лучшую сторону, несмотря на скученность, здесь больше возможностей, чтобы рано выявить заболевших, обеспечить их лечение и полную изоляцию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы в запасе Алексей Водовозов.
Ранее Минобороны сообщило, что число заразившихся коронавирусом военнослужащих в Вооруженных силах увеличилось до 901.
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"В армии делают ровно то же, что и везде - борются с эпидемией всеми доступными способами и методами. В этом смысле армия выгодно отличается от гражданских учреждений, несмотря на скученность. Здесь выполняются приказы и реально обеспечить полную изоляцию заболевших, раннее выявление потенциально зараженных и прочие режимно-ограничительные и санитарно-эпидемиологические мероприятия", - сказал Водовозов.
Как уточнил эксперт, в войсковой медицине регулярно проводятся занятия и учения на подобную тематику, а с распространением ОРВИ или "детских" инфекций армейским медикам приходится сталкиваться каждый призыв.
"И что такое внештатный изолятор, в армии отлично знают, и где и как его развернуть - тоже, и зачем присутствовать медику на утреннем осмотре - тоже", - добавил Водовозов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВодовозовКоронавирусыБезопасностьОбщество
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