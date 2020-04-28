Военный врач объяснил, почему в армии проще бороться с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Армия отличается от гражданских учреждений в лучшую сторону, несмотря на скученность, здесь больше возможностей, чтобы рано выявить заболевших, обеспечить их лечение и полную изоляцию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы в запасе Армия отличается от гражданских учреждений в лучшую сторону, несмотря на скученность, здесь больше возможностей, чтобы рано выявить заболевших, обеспечить их лечение и полную изоляцию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы в запасе Алексей Водовозов

Ранее Минобороны сообщило, что число заразившихся коронавирусом военнослужащих в Вооруженных силах увеличилось до 901.

"В армии делают ровно то же, что и везде - борются с эпидемией всеми доступными способами и методами. В этом смысле армия выгодно отличается от гражданских учреждений, несмотря на скученность. Здесь выполняются приказы и реально обеспечить полную изоляцию заболевших, раннее выявление потенциально зараженных и прочие режимно-ограничительные и санитарно-эпидемиологические мероприятия", - сказал Водовозов.

Как уточнил эксперт, в войсковой медицине регулярно проводятся занятия и учения на подобную тематику, а с распространением ОРВИ или "детских" инфекций армейским медикам приходится сталкиваться каждый призыв.

"И что такое внештатный изолятор, в армии отлично знают, и где и как его развернуть - тоже, и зачем присутствовать медику на утреннем осмотре - тоже", - добавил Водовозов.