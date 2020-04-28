Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине

"Конечно, интересуют (темы по украинскому конфликту - ред.). Еще как интересуют. Нас очень интересует, наши, собственно, президенты собирались в Париже в декабре, собственно, они решили сделать "домашнюю работу" до того, как встретиться в следующий раз в Берлине на высшем уровне. "Домашняя работа" пока не сделана. Поэтому нас, конечно, интересует в том плане, что, когда это будет сделано, интересует, когда мы сможем собраться на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную "домашнюю работу". Это чрезвычайно важный вопрос, причем и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - ответил Песков на вопрос о том, интересуют ли Кремль какие-то темы в рамках украинского конфликта.