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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:13
https://ria.ru/20200428/1570671819.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

12:13 28.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Африке превысило 33 тысячи, более 1,4 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Более 33 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано на Африканском континенте, сообщается о более 10 тысячах случаев выздоровлений и свыше 1400 смертей", - говорится в заявлении организации в Twitter.
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Скорость распространения нового коронавируса
Уточняется, что за все время в Африке зарегистрировали 33 085 случаев заражения коронавирусом, 1465 человек скончались.
Больше всего случаев выявлено в ЮАР (4793), Египте ( 4782) и Марокко (4115).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМароккоЮАРЕгипетВ мире
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