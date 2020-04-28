В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом Количество случаев заражения новым типом коронавируса Африке превысило 33 тысячи, более 1,4 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

"Более 33 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано на Африканском континенте, сообщается о более 10 тысячах случаев выздоровлений и свыше 1400 смертей", - говорится в заявлении организации в Twitter.

Уточняется, что за все время в Африке зарегистрировали 33 085 случаев заражения коронавирусом, 1465 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.