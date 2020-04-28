В РАО назвали основные проблемы онлайн-образования

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Падение учебной мотивации, "теснота" классно-поурочной системы и массовое распространение асоциальных форм поведения подростков являются ключевыми цифровыми вызовами образованию, сообщил президент Российской академии образования Падение учебной мотивации, "теснота" классно-поурочной системы и массовое распространение асоциальных форм поведения подростков являются ключевыми цифровыми вызовами образованию, сообщил президент Российской академии образования Юрий Зинченко

"Цифровые вызовы образованию. Системная непроработанность возможностей и рисков цифровизации и роботизации общества, экономики и образования. Виртуальное поощрение и ускоренная массовизация асоциальных форм поведения детей и подростков: кибербуллинг, психическая анорексия, суицидальное поведение, потребление психотропных препаратов и другое при отсутствии эффективных превентивных и реабилитационных программ", - говорится в презентации Зинченко, представленной в рамках дискуссии "Цифровое образование глазами фундаментальной науки".

Среди прочих проблем Зинченко также обращает внимание на переход от бумажных учебников к цифровым образовательным средам и создание систем обучающего искусственного интеллекта, а также на цифровое информационное пространство как мощнейший фактор социализации воспитания ребенка при несформированности "цифровой этики и морали".