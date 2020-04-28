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В РАО назвали основные проблемы онлайн-образования
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РИА Новости

В РАО назвали основные проблемы онлайн-образования

12:08 28.04.2020 (обновлено: 12:17 28.04.2020)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Падение учебной мотивации, "теснота" классно-поурочной системы и массовое распространение асоциальных форм поведения подростков являются ключевыми цифровыми вызовами образованию, сообщил президент Российской академии образования Юрий Зинченко.
"Цифровые вызовы образованию. Системная непроработанность возможностей и рисков цифровизации и роботизации общества, экономики и образования. Виртуальное поощрение и ускоренная массовизация асоциальных форм поведения детей и подростков: кибербуллинг, психическая анорексия, суицидальное поведение, потребление психотропных препаратов и другое при отсутствии эффективных превентивных и реабилитационных программ", - говорится в презентации Зинченко, представленной в рамках дискуссии "Цифровое образование глазами фундаментальной науки".
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Среди прочих проблем Зинченко также обращает внимание на переход от бумажных учебников к цифровым образовательным средам и создание систем обучающего искусственного интеллекта, а также на цифровое информационное пространство как мощнейший фактор социализации воспитания ребенка при несформированности "цифровой этики и морали".
"Освоение новых форм (в том числе дистанционных) организации образовательного пространства, "теснота" традиционной классно-поурочной системы. Падение учебной мотивации как основной фактор снижения экономической успешности. Тренд на ускорение изменений нормативных документов в сфере образования без должной научно-методологической проработки и прогноза. Трансформация функции контроля как средства обратной связи в образовании в финальные оценочные процедуры, часто носящие необратимый характер", - указано в презентации.
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